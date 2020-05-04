Mehmet Ali Erbil çocuklarını özledi: Burnumda tütüyorlar!

30 Ekim’de kalp spazmı geçiren usta oyuncunun tedavisi Aralık 2019’dan beri evinde devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle doktorların kimseyle görüştürmediği 62 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, çocuklarına duyduğu özlemi dile getirdi. Üç çocuğu ve bir torunu bulunan Erbil, şu sözleri söyledi:

“Çocuklarım; Ali Sadi, Sezin, Yasmin ve torunum Elisa’yı çok ama çok özledim. Dördü de burnumda tütüyor. Sezin, geçen gün Elisa’yı telefondan gösterdi. Dünya tatlısı. Evlatlarımı sarılıp öptüğüm gün bayram yapacağım.”

TEDAVİSİ EVDE DEVAM EDİYOR

Uzun yıllar mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 8 ay boyunca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, tam sağlığına kavuşup taburcu olmuşken yeniden hastaneye kaldırılmasıyla sevenlerini oldukça endişelendirmişti. Erbil, 258 günlük tedavinin ardından Temmuz 2019’da taburcu olmuştu. 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil’in tedavisine evinde devam ediliyor.