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  3. Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı! Son hali hayranlarını üzdü

Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı! Son hali hayranlarını üzdü

Mehmet Ali Erbil aylar sonra ortaya çıktı! Son hali hayranlarını üzdü

Geçen yıl evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve ardından 234 gün yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in şu sıralar tedavisine devam ediliyor. Son olarak Erbil, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Ünlü şovmenin son hali herkesi üzdü.

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine evinde devam edilen ünlü şovmen, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Erbil, saç ve sakal tıraşı için bir otelde bulunan kuaför salonuna gitti.

ARACA YARDIMLA BİNDİ

Takvim'in haberine göre; Kuaför salonunda 1 saat kalan Erbil, daha sonra otelden tekerlekli sandalyeyle çıkarıldı. Tek başına ayakta duramayan Erbil, Ercan Avşar ve otel görevlilerinin yardımıyla aracına binebildi. Muhabirlere eliyle selam veren şovmen, röportaj taleplerini geri çevirdi.

Mehmet Ali Erbil'in fizik tedaviye başladığı, her gün bel ve bacak kaslarını güçlendirmek amacıyla hemşire gözetiminde egzersiz yaptığı öğrenildi.


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