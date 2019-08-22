Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez tek başına ayakta

Geçen sene evinin banyosunda düşerek yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' da nüksedince aylarca yoğun bakımda kalmıştı. 235 gün boyunca hastanede tedavi gören Erbil, geçen ay taburcu edilmişti. Giderek eski sağlığına kavuşan ünlü şovmen, sosyal medya hesabından hayranlarını sevindiren bir paylaşımda bulundu.

9 AY SONRA BİR İLK

Mehmet Ali Erbil, 9 ayın sonunda ilk kez ayakta tek başıma durabildiğinin müjdesini verdi ve o anları Instagram hesabından paylaştı. Erbil'in bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.