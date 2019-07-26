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  3. Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez dışarıda yemek yedi

Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez dışarıda yemek yedi

Mehmet Ali Erbil 9 ay sonra ilk kez dışarıda yemek yedi

Yaklaşık 9 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez dışarıda yemek yedi.

Evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran ve yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 235 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra ailesiyle bol bol vakit geçiren ünlü şovmen ilk kez dışarıda yemeğe çıktı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün menajeri Stelyo Pipis, kızı Sezin Erbil ve çok sayıda arkadaşıyla birlikte Beylerbeyi'nde yer alan bir balıkçıya giderek boğaza karşı yemek yiyen Erbil'in neşeli halleri sevenlerini mutlu etti.

Yemek sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, fotoğrafın altına "9 aya yakın bir süreden sonra canım Mehmet Ali Erbil ile ilk kez yemekteyiz. Hamd olsun bu günlere" notunu düştü.

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