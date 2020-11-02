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  • Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandıracağı 'Akif' filmi ile 'İstiklal'in hikayesini anlatacaklar
02 Kasım 2020 Pazartesi 21:46 | Son Güncelleme:

Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandıracağı 'Akif' filmi ile 'İstiklal'in hikayesini anlatacaklar

Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün canlandıracağı 'Akif' filmi ile 'İstiklal'in hikayesini anlatacaklar

Bağımsızlığın sembolü İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni, şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan ‘Akif' filmi, 12 Mart'ta vizyona girecek.

Sözleri şair Mehmet Âkif Ersoy’a ait olan ve 12 Mart 1921 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilen “İstiklâl Marşı”nın yazılış öyküsü, “Âkif” adıyla beyazperdeye uyarlanıyor. İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilecek olan filmde Mehmet Akif Ersoy’u canlandıracak olan isim belli oldu. Ersoy’u Yavuz Bingöl oynayacak.

5 ŞEHİRDE ÇEKİLECEK

Bingöl’e yapımda Murat Han ‘Ali Şükrü’, Hazım Körmükçü ‘Eşref Edip’, Mine Çayıroğlu ‘İsmet Hanım’, Erkan Bektaş ‘Kuşçubaşı Eşref’ ve Ruhi Sarı da ‘Mustafa Sagir’ rollerinde eşlik edecek. Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda’nın üstlendiği filmin çekimlerine 15 Kasım’da İstanbul’da başlanacak. Daha sonra set Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya’da devam edecek.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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