Mehmet Akif Alakurt bunu da yaptı! Takipçisini ölümle tehdit etti

Adanalı, Sıla gibi dizlerle adını duyuran Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bıraktıktan sonra zaman zaman sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

"BİR GÜN CİNAYET İŞLEDİĞİMİ DUYACAK OLURSANIZ..."



Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafa gelen yorum Alakurt'u sinirlendirdi. Takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı: "Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim."

2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanan Mehmet Akif Alakurt, "Sıla" dizisiyle adını duyurmuştu. "Adanalı" dizisiyle de yıldızını parlatan Alakurt, kısa sürede hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip oldu. Sonra ani bir kararla oyunculuğu bıraktı.