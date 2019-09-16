Meghan Markle'a adabımuaşeret dersi: İşte 10 maddelik liste

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İngiltere’nin Sussex Dükü Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın, kayınvalidesi Kraliçe Elizabeth ile bir araya gelip çay içmeden önce adabımuaşeret dersi aldığı öğrenildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Meghan Markle, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Pasadena kentindeki Rose Tree Cottage çay evini işleten İngiltere vatandaşı Edmund Fry’dan görgü kuralları ders aldı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren derste, Edmund Fry’ın Meghan Markle’a 10 maddelik ipuçları verdiği belirtildi.

İşte o maddeler:

• Dik otur, kesinlikle kambur/uyuşuk görünme

• Elin ve dirseğin masanın üzerinde olmasın

• Eğer kadınsan, şapkan başında kalsın; eğer erkeksen, salona girerken şapkanı çıkar

• Masadaki porselenleri yerinden oynatma. Bardağın kulpu saat 3 yönünde, kaşık ise saat 6 ile 12 ekseninde olsun

• Hizmetlinin kucağına mendil yerleştirmesine izin ver. Eğer yerinden kalkman gerekirse mendili masaya değil, taburene bırak

• Yemeğin bittiğinde bıçağını keskin tarafı içte kalmak suretiyle tabağın üzerine saat 5 ile 11 ekseninde bırak

• Parmaklarını ağzına götürmekten, uçlarını yalamaktan geri dur

• Bardağını karıştırırken ses çıkarmaktan kaçın, çayını ufak yudumlarla iç

• Çayın yanında dilim ekmek ikram edilirse çaprazlama kes ve her iki parçayı ayrı ayrı ye. Önce reçel, üzerine kaymak sür

• Ağzını kesinlikle şapırdatma, yutkunurken ses çıkarma