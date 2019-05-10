Geçtiğimiz yıl evlenen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin bebekleri merakla bekleniyordu. Prensi Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle, 3.2 kilogram ağırlığında erkek bir bebek dünyaya getirdi. Doğduğu günden beri gündemden düşmeyen kraliyet bebeği ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kraliyet gelini Meghan Markle bebeğine kedisinin adını verdiği söylendi.

Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'ın yeni doğan bebeği, tahtın yedinci sıradaki varisinin adı Archie Harrison Mountbatten-Windsor olarak açıklanmıştı.

Attığı her adımla İngiltere kraliyetinin kurallarını yıkan Meghan Markle, yine büyük sansasyon yaratacak bir işe imza atmış gibi görünüyor.

The Sun gazetesinin haberine göre Meghan Markle'ın eski yakın arkadaşlarından biri bebeğe verilen Archie isminin neden seçildiğini açıkladı.

İddiaya göre Markle genç kızken Archie adında bir kedisi vardı. Markle'ın annesinin sokaktan kurtardığı ve sahiplendiği bu kedi Markle tarafından çok seviliyordu.

Kraliyet gelini Meghan Markle bebeğine kedisinin adını koymuş!

Archie'ye uzun yıllar bakan Markle, çok sevdiği evcil arkadaşını üniversite için evden ayrıldığı yıllarda kaybetmişti.

Kraliyet gelini Meghan Markle bebeğine kedisinin adını koymuş!

Açıklamayı yapan bu arkadaşı kedisinin ölümüne çok üzülen ve onu yıllarca herkese anlatan Markle'ın bu ismi seçmesine hiç şaşırmadığını söylemiş

Markle bu tercihiyle yine tartışma yaratmaya ve hakkında konuşturmaya devam edecek gibi görünüyor...

(Sabah)