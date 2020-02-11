Meğer Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli-Cem Yılmaz aşkını beğenmiş!

Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina tatilinden kareler ortaya çıkmış, büyük aşk sosyal medyayı sallamıştı. Tatil dönüşü Serenay Sarıkaya, 'Ne diyeyim her şey ortada' sözleriyle ilişkiyi doğrulamıştı. Tarafların aşkı kabul etmesinin ardından sürpriz bir detay ortaya çıktı.

DEFNE-CEM AŞKINI BEĞENMİŞ!

Cem Yılmaz'ın Ağustos ayında Instagram hesabından Defne Samyeli ile paylaştığı videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olduğu ortaya çıktı.

Sarıkaya'nın bu beğeniyi geri çekmemesi ve Cem Yılmaz'ın Samyeli ile olan bu videosunu silmemesi, kafaları karıştırdı. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok eleştiri geldi.