Megastar'dan 'estetik' karantina! Paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı

Almanya’daki evinde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile beraber karantinaya çekilen Tarkan da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Uzun bir süredir ortalıklarda görünmeyen sanatçının sosyal medyadaki son paylaşımı, yüzündeki müdahaleyi gözler önüne serdi. 47 yaşındaki sanatçının alın çizgisine botoks, elmacık kemiklerine ise yanak dolgusu yaptırdığı gözlendi. Kilo almasıyla birlikte yüzündeki şişlik ortaya çıkan Tarkan, hayranlarına ‘evde kal’ çağrısı yaptı.

BU GÜNLER GEÇECEK

Sanatçı, “Zor zamanlar. Bu koronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek. Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım” dedi.