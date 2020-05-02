Megastar Tarkan'ın mega kaybı!

Çin’den yayılan ve tüm dünyayı saran küresel virüs salgınından çok sayıda ünlü isim de nasibini aldı. Kendini karantinaya alan isimlerden olan Tarkan, bu konuda tedbirli davrandı ve virüs yayılmadan önce ailesini de alıp, doğduğu kasaba olan Alzey’deki evine yerleşti. Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen Tarkan, doğa içindeki evinde kendisini ve ailesini karantinaya aldı.

MİLYONLAR KAYBETTİ!

Bu süreçte tüm konserlerini iptal eden Tarkan'ın kaybı da büyük oldu. 2. Sayfa'nın haberine göre Megastar, kendisine sunulan 600 bin TL'lik teklifi reddetti. Önümüzdeki eylül-ekime kadar konser veremeyeceğini de belirten şarkıcının toplamda zararı 5 milyon TL'ye ulaştı.