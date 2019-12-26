8 ayda 18,6 milyon TL kazandı!

Evlenip baba olduktan sonra konser çalışmalarına tam gaz devam eden ünlü sanatçı, mayıs ayından itibaren çıktığı konser serisinden toplamda 18 milyon 600 bin TL kazandı. Özel geceler için 250 bin euro (1 milyon 650 bin TL) alan Tarkan, ekimde Avrupa turnesine çıktı. Toplam 10 konser veren sanatçı, bu serisinden de 850 bin euro (5 milyon 600 bin lira) elde etti. Sanatçı, yılbaşı konserinden kazanacağı ücretle de dudak uçuklattı. Kıbrıs’ta sahne alacak Tarkan, 2 milyon TL alacak.