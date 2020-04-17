Medcezir ne zaman, kaç yıl önce çekildi? Medcezir nerede çekildi?

Medcezir yıllar sonra ilk kez tekrar bölümleri ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile dizilerin setlere ara vermesinin ardından yeniden yayınlanan diziler arasında Medcezir de katıldı. Yayınlandığı yıllardaki aynı gün ve aynı saatinde ekranlara gelecek olan Medcezir hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. İzleyiciler dizi ile ilgili araştırma da yapmaya başladı. Medcezir ne zaman, kaç yıl önce ve nerede çekildi? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MEDCEZİR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Medcezir'in ilk bölüm yayın tarihi 13 Eylül 2013 ve son bölüm tatihi ise 12 Haziran 2015'dir

Medcezir tekrar başlayacak mı, ne zaman? Medcezir hangi kanalda yayınlanacak? Serenay Sarıkaya müjdeyi verdi!

MEDCEZİR NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizideki beyaz villaların çekildiği sahneler, İstanbul’un Tuzla ilçesinde yer alıyor. Tuzla Deniz Harp Okulu yakınlarındaki film seti, tam olarak Postane Mahallesi, Sağlık Sokak üzerinde bulunuyor. Dizideki üniversite sahneleri ise yine İstanbul’da bulunan Kemerburgaz Üniversitesi’nde çekilirken, Yaman’ın geldiği kenar mahalle olarak bahsedilen Tozludere de yine İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Ataşehir ilçesinde konumlanıyor.

MEDCEZİR KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in, senaristliğini ise Ece Yörenç’in üstlendiği Medcezir dizisi, bir Ay Yapım klasiği olan Medcezir dizisi, hayatı kenar mahallelerde öğrenmiş bir genç olan Yaman ve ondan çok farklı bir hayat yaşayan, zengin bir ailenin kızı olan Mira’nın yaşadıklarını konu alıyor.

Abisi yüzünden hapse girmekle burun buruna gelen Yaman’ın hayatı, avukatı Selim Serez’in yardımıyla tamamen değişir. Yaman’da gelecek gören zengin avukat, Yaman’ı kendi evinde yaşamaya davet eder. Selim Serez’in oğlu Mert’le çok iyi anlaşan Yaman, bir süre sonra yan komşularının kızı Mira’yla tanışır. Mira’nın en yakın arkadaşı Eylül ise Mert’in çocukluk aşkıdır. Zamanla Yaman ve Mira birbirine aşık olmaya başlar, Mert ve Eylül de bir ilişkiye başlar. Ancak bu dört genç de karşılarına çıkan tüm zorluklara göğüs germeyi öğrenmek zorundadır.