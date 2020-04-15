Medcezir hangi kanalda 2020? Medcezir ne zaman başlayacak? Serenay Sarıkaya müjdeyi verdi

Medcezir hangi kanalda 2020? Medcezir ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Medcezir yıllar sonra ilk kez tekrar yayınlanıyor. Dizinin başrollerinden Serenay Sarıkaya "We are back" notuyla müjdeli haberi takipçilerine duyurdu. Dizi hayranları ilk bölümün ne zaman yayınlanacağını heyecanla araştırmaya başladı. İşte merak edilen detaylar..

MEDCEZİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Medcezir aynı gün ve saatinde başlayacak. Dizinin ilk bölümü 17 Nisan Cuma günü ekranlarda olacak.

MEDCEZİR HANGİ KANALDA?

Dizi, Star Tv'de saat 20:00'de yayınlanacak.

SERENAY SARIKAYA MÜJDELEDİ





MEDCEZİR KONUSU NE?

Tozludere mahallesinden bir delikanlı olan Yaman, ağabeyi Kenan'la karıştığı hırsızlık suçundan sonra pavyonda şarkıcılık yapan annesi Nevin ve onun sevgilisi Hasan tarafından evden kovulunca ona evini açan avukat Selim Serez'le birlikte zengin ve dışarı kapalı bir hayatın sürüp gittiği A.Ş.K. Tepesi'ne (Ahmet Şefik Kaya Tepesi) gelmekten başka çaresi kalmaz. Ender'in itirazlarına karşın eve gelen Yaman'la ailenin tek oğlu içine kapanık bir genç olan Mert çok iyi anlaşırlar. Mert, siteye yeni geldiği için büyük ilgi gören Yaman sayesinde çocukluk aşkı Eylül'le konuşma fırsatı bulur. Yaman da Eylül'ün en yakın arkadaşı ve Mert'lerin yan komşusu Mira'yla tanışır.

Mira'nın babası Faruk müşterilerinin parasını batırmış ve bunu gizlemek için tefecilere bulaşmış bir yatırım uzmanıdır ve Ender'le gençken bir ilişkileri olmuştur. Ender önceleri Yaman'ın onlarla yaşaması konusunda isteksiz davransa da annesinin de hapse girmesiyle evlerinde kalmasına razı olur. Mira ile Yaman ilk karşılaşmalarıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir fakat Mira uzun zamandır Orkun'la birliktedir ve ailesi bu birlikteliği desteklemektedir. Mira'nın zenginlik ve lüks düşkünü annesi Sude, Faruk'un battığını öğrenince onu terk eder. Mira ise hem ailesinin parçalanması hem de Orkun tarafından aldatıldığını öğrenmesinin ardından depresyona girer. Bu sırada Mert ve Eylül arasında da yakınlaşmalar olur ve Mert şımarık Eylül'le kafa dengi Tuğçe arasında seçim yapmak zorunda kalır. Ender'in babası Asım Şekip Kaya, Yaman'ın yanlarına yerleşmesine sıcak bakmaz. Mira'ın annesi Sude de aynı fikirdedir ve kızının bunalımlarından Yaman'ı sorumlu tutar. Yaman'ın abisi Kenan'ın ortaya çıkması işleri daha da zorlaştırır. Ender ve Selim ise Selim'e gelen yeni iş teklifi konusunda anlaşmazlık yaşarlar. Selim'in işi kabul etmesi ve eski arkadaşı Selda ile tekrar çalışmaya başlaması aralarındaki gerilimi arttıracaktır. Yaman, Mert'in okuluna kabul edilmek için sınavlara girerken Sude de Mira'yı psikolojik tedavi görmesi için zorlamaktadır. Yaman okula kabul edilse de kendini oraya ait hissetmez, Orkun da hayatını zorlaştırmaya devam etmektedir.

MEDCEZİR OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Serenay Sarıkaya

Barış Falay

Can Gürzap

Murat Aygen

Mine Tugay

Şebnem Dönmez

Taner Ölmez