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  3. Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama
10 Haziran 2020 Çarşamba 11:00 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur'un yeniden kanser tedavisi görmeye başladığı öğrenilmişti. Mazhar Alanson, yakın dostu Uğur'un sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kanser tedavisi görmeye başladı. Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özkan Uğur ve Fuat Güner ile çekilen eski bir karesini yayınlayan Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Biz hem birbirimizi, hem sizi özledik. Yeni şarkılar ekliyoruz. İnşallah uzun bir konser olacak, MFÖ'ye doyacaksınız. Bu arada Özkan dualarınızla iyiye gidiyor. Hepinize MFÖ'den sevgiler."

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