Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8156
  • 7,426
  • 380.409
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım! 45 yıl öncesine götürdü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:38 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım! 45 yıl öncesine götürdü

Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım! 45 yıl öncesine götürdü

Ünlü isimler karantina günlerinde eski fotoğraflarını paylaşıyor, bu paylaşımlar takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor...

MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Bu süreçte tüm günü evde geçiren Alanson, albümlerini kurcalayarak Instagram'dan seneler önce çekildiği kareleri yayınlıyor.

Mazhar Alanson, arkadaşlarıyla birlikte denizde eğlenirken verdiği bir pozuna, "1975... Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notunu düştü.


'AKINCI TİHA' yarın görücüye çıkıyor
Adliyeye karantina düzeni getiriliyor
Reklam
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de
Fıstık yerine bezelye kullanıyorlar! Tatlı alırken bunlara dikkat
Şehit annesi yürekleri dağladı

Şehit annesi yürekleri dağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beyaz altın elle serpme yöntemiyle toprakla buluşuyor

Nazilerin insanlara uyguladığı korkunç deneyler