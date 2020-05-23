23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:38 | Son Güncelleme:
Mazhar Alanson'dan nostaljik paylaşım! 45 yıl öncesine götürdü
Ünlü isimler karantina günlerinde eski fotoğraflarını paylaşıyor, bu paylaşımlar takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor...
MFÖ grubu solistlerinden Mazhar Alanson, son dönemlerde insan sağlığını tehdit eden corona virüs salgını nedeniyle kurallara uyarak tedbiri elden bırakmıyor. Bu süreçte tüm günü evde geçiren Alanson, albümlerini kurcalayarak Instagram'dan seneler önce çekildiği kareleri yayınlıyor.
Mazhar Alanson, arkadaşlarıyla birlikte denizde eğlenirken verdiği bir pozuna, "1975... Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notunu düştü.