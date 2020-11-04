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04 Kasım 2020 Çarşamba 09:33 | Son Güncelleme:

Mazhar Alanson paylaştı: MFÖ için her şey orada başladı

Mazhar Alanson paylaştı: MFÖ için her şey orada başladı

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini geçmişe götürdü.

Alanson, MFÖ grubunun müzik hayatına başladığı yıllarda çekilen bir fotoğraf karesini Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı bu karenin altına “Kalamış Köhne... Her şey orada başladı MFÖ için” notunu düştü.

Alanson’un takipçileri de “İyi ki başlamış” diye yorumunda bulundu.

<p>'YALAN HABER ÜRETEREK AYRIŞTIRMA ÇABASINDALAR'</p><p>Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

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