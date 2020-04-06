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  3. Mazhar Alanson, 'Odaları ayırın' diyen takipçisine sert çıktı!

Mazhar Alanson, 'Odaları ayırın' diyen takipçisine sert çıktı!

Mazhar Alanson, 'Odaları ayırın' diyen takipçisine sert çıktı!

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini eşi Biricik Suden ile evinde geçiren Mazhar Alanson, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Bir takipçisinin 'Odaları ayırın' yorumuna ise kayıtsız kalamadı.

Koronavirüs salgını sonrası karantina günlerini evinde eşi Biricik Suden ile geçiren Mazhar Alanson sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıp altına, 'corona günleri' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

'CORONA OLSA BEN ONA GENE SARILIRIM'

Bir takipçisi Mazhar Alanson'un fotoğrafının altına, 'lütfen şu günlerde mümkünse ayrı odalarda takılın, size bir şey olsun istemeyiz' mesajını yazdı. Usta sanatçı da takipçisine şu cevabı verdi; Daha neler! Biricik, Allah korusun corona olsa ben ona gene sarılırım. Geçecekse ondan geçsin!


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