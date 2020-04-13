Mazhar Alanson müjdeli haberi böyle duyurdu: Dede oluyorum!
Ünlü müzisyen Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber verdi. Alanson, oğlu Hilmi Alanson ve eşi Kübra Çiçek'in bir bebek beklediğini belirterek "Dede oluyorum inşallah" dedi.
Mazhar Alanson'un oğlu Hilmi Alanson, Ağustos 2019'da Kübra Çiçek'le nikah masasına oturmuştu. Çiftten müjdeli haber geldi. Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından oğlunun ve gelininin fotoğrafını paylaşarak "Dede oluyorum inşallah" notunu düştü.
Alanson, gelen yorumlar üzerine ise, "Dualarınız için çok teşekkürler, amin" dedi.