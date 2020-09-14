Maymunlar Cehennemi Başlangıç filminin konusu nedir? Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncuları kimlerdir?

Maymunlar Cehennem, Başlangıç filmi bu akşam saat 20.00'da Kanal D üzerinden seyirci ile buluşacak. 2011 yapımı olan filmin yönetmenliğini Rupert Wyatt üstleniyor. Maymunlar Cehennemi Başlangıç oyuncuları arasında James Franco, Tom Felton ve Andy Serkis yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ KONUSU NEDİR?

San Francisco'da günümüz tarihinde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneylerin sonucu anlatılıyor. Maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş etkileyici bir bilim kurgu/ aksiyon filmi olarak aktarılıyor.

Rupert Wyatt'ın yönettiği film, önceki orijinal filmlerin senaryosu ile benzer şekilde devam etmiyor fakat orijinal filmlerle benzerlik gösterdiği bazı konular var.

Böylelikle daha farklı bir hikaye ortaya çıkarılmış. Ayrıca film, mitolojinin bir kısmını da ele alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ BAŞLANGIÇ OYUNCULARI KİMLERDİR?