Max von Sydow kimdir, kaç yaşındaydı? Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max von Sydow hayatını kaybetti!

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Max von Sydow hayatını kaybetti. Max von Sydow'un vefat haberi hayranlarını yasa boğdu. Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Max von Sydow kimdir, kaç yaşındaydı? sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı.

MAX VON SYDOW HAYATINI KAYBETTİ

100'den fazla film ve dizide rol alan ünlü aktör Max Von Sydow 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sydow'un ailesi bugün 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle başlayan bir paylaşımda bulunarak ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Von Sydow; Kült korku filmi Şeytan, Hannah ve Kız Kardeşleri, Azınlık Raporu ve Zindan Adası gibi birçok başyapıtta rol almıştı.

Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü aktör, dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisindeki mistik 3 gözlü kuzgun rolüyle de efsane yaratmıştı.

MAX VON SYDOW KİMDİR?

Max Carl Adolf von Sydow (d. 10 Nisan 1929) İsveçli sinema oyuncusudur. Çok önemli bir oyuncudur ve birçok önemli filmlerde başarılı roller üstlenmiştir. Özellikle sinemanın üstad yönetmenlerinden İsveçli Ingmar Bergman'ın filmlerinde gördüğümüz, ve bu filmlerle meşhur olan Sydow, hem Bergman, hem de onun İsveç Film Enstitüsü tarafından keşfedilip çeşitli filmlerde başarılı bir şekilde kariyerine başlayınca, kısa zamanda tüm Avrupa ve dünya tarafından tanınan ve aranan isim olur. Çoğunlukla gizemli ve casus rollerinde onu görmemiz mümkün olduğu kadar, Bergman'ın dram filmlerinde de, nasıl ustaca oynayabildiğini görürüz.

Max Von Sydow, İsveç'ten çıkan tek ve en iyi erkek oyuncu unvanını kazanmış bir isimdir. İsveç'ten doğup, adını kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayan ve birçok başarının sahibi olan, dönemin çok önemli bir oyuncusudur. Kariyerinin en önemli filmlerinden olan 1957 yapımı Yedinci Mühür adlı Ingmar Bergman'ın filminde tüm dikkatleri üzerine çeker. 1950'li yıllarda sinema kariyerine başlayıp, günümüze kadar başarılı oyunlarıyla gelmiştir.