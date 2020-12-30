30 Aralık 2020 Çarşamba 12:53 | Son Güncelleme:
Maviden çabuk sıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel özüne döndü
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saç rengini değiştirmesi ile gündeme gelmeye devam ediyor. Saçını mavi yapan Zeynep Demirel çabuk sıkıldı ve siyah rengine geri döndü. Demirel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak siyah rengine döndüğünü duyurdu.
Volkan Demirel'in Miss Belçika 2009 güzeli olan eşi Zeynep Demirel, sık sık saç rengini değiştirirken bir kez daha imajını değiştirme kararı aldı. Saçını mavi rengine boyayan Zeynep Demirel, takipçilerinden gelen 'Doğal haline dön' çağrısını dinledi.
Sarı, bakır ve mavi renklerini kullanan Zeynep Demirel eski hali yani siyah saça geri döndü. Saçlarını siyaha boyadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Zeynep Demirel, 'Şükür dualarınızı kabul edeyim mi?' ifadelerini kullandı.
Demirel'in son hali ise oldukça büyük beğeni toplarken sosyal medya kullanıcıları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
İşte Zeynep Demirel'i son hali...