Maviden çabuk sıkıldı! Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel özüne döndü

Volkan Demirel'in Miss Belçika 2009 güzeli olan eşi Zeynep Demirel, sık sık saç rengini değiştirirken bir kez daha imajını değiştirme kararı aldı. Saçını mavi rengine boyayan Zeynep Demirel, takipçilerinden gelen 'Doğal haline dön' çağrısını dinledi.

Sarı, bakır ve mavi renklerini kullanan Zeynep Demirel eski hali yani siyah saça geri döndü. Saçlarını siyaha boyadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Zeynep Demirel, 'Şükür dualarınızı kabul edeyim mi?' ifadelerini kullandı.

Demirel'in son hali ise oldukça büyük beğeni toplarken sosyal medya kullanıcıları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

İşte Zeynep Demirel'i son hali...