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Matrix 4 geliyor

Matrix 4 geliyor

Bir döneme damgasını vuran bilim kurgu filmi Matrix hayranlarını heyecanlandıran haber. Serinin dördüncü filmi çekiliyor.

Matrix 4'te başrollerde yine Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss olacak.Keanu Reeves "Neo", Carrie-Anne Moss da "Trinity" karakterlerini canlandıracak.

Warner Bros ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden Lana Wachowski olacak. Matrix 4'ün doğrudan bir "devam filmi" olup olmadığı ise açıklanmadı. Warner Bros sadece filmin "Matrix dünyasında geçeceğini" duyurmakla yetindi.

Matrix 4'ün ne zaman çekileceği ve vizyona gireceği ise henüz bilinmiyor.

"Bir yaşanan gerçek vardır, bir de yaşananın ötesinde olan gerçeklik" kavramı etrafında şekillenen Matrix serisinin ilk filmi 20 yıl önce çekilmişti. Matrix serisinin üçüncüsü olan "The Matrix Revolutions", 2003 yılında dünyada aynı saatte gösterime giren ilk film olmuştu.

3 film dünyada toplam 1 milyar 600 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. "Matrix Revolutions" filminin sonunda insanla makine arasındaki savaş hassas bir çözümle son bulmuştu.

ABD'de bu ay filmin özel gösterimlerle yeniden vizyona girmesi planlanıyor.

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