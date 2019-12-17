MaterChef Güzide'nin kardeşi Tuğba Tokmak kimdir? Tuğba Tokmak ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Tuğba Tokmak kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. MasterChef’in son bölümünde yarışmacıların aile üyeleri programa konuk oldular ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Bunlardan birisi de Güzide’nin kardeşi Tuğba Tokmak oldu. Yarışmayı izleyenler de ‘Tuğba Tokmak ne iş yapıyor, kaç yaşında?’ sorularını aratmaya başladı. İşte MasterChef Güzide’nin kız kardeşi hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF GÜZİDE’NİN KARDEŞİ TUĞBA TOKMAK KİMDİR?

Tuğba Tokmak, kardeşi Güzide Mertcan gibi yemeklere değil tekstil işine gönül vermiş. Bu hevesinden vazgeçmeyen Tuğba Tokmak, birkaç kez iflas etse de kardeşi Güzide'nin desteği ile yeniden hayallerinin peşinden gitmiş. Giyime, kuşama ve modaya meraklı olan Tokmak, şimdilerde tesettür giyimin öncülerinden olan iki markanın sahibi.

Kardeşi Güzide Mertcan'ın ünlenmesi ile popülaritesini artıran Tuğba Tokmak'ın Instagram'da 31 bin takipçisi var. Sık sık sahibi olduğu markanın tesettür kıyafetlerinin giyerek poz veren Tuğba Tokmak moda ikonlarını aratmıyor.