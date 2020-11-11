11 Kasım 2020 Çarşamba 16:45 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ve Murat Boz aşk mı yaşıyor?
Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Murat Boz'un aşk yaşadığı iddiası magazine bomba gibi düşmüş, çiftin geçtiğimiz günlerde bir mekanda görülmesi aşk dedikodularını güçlendirmişti. İkili arasındaki gerçek oraya çıktı.
Magazin kulisleri Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor.
Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edildi. Başka bir söylentiye göre ise; İkili, bir müzik projesi üzerinde çalışıyor.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Murat Boz'un yakın çevresinden alınan bilgiye göre ise; İkilinin buluşmadığı ve aynı mekanda karşılaşması üzerine beraber yemek yedikleri ortaya çıktı.
İddialar sonrası Boz ve Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.