Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sinin büyük değişimi! Ev halkı yaptıklarına inanamadı

Başrollerinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi başarılı isimlerin rol aldığı Masumlar Apartmanı Salı akşamlarının tahtını korumaya devam ediyor. Özellikler Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın hayat verdiği Safiye ile Gülben karakterleri izleyenleri dizinin içine çekiyor.

Masumlar Apartmanı 15. Yeni bölüm fragmanı yayınlanırken izleyenleri şoke edecek gelişmeler yaşandı. Takıntılı halleri ile bilinen Masumlar Apartmanı’nın Safiye’sinin büyük değişimi kafaları karıştırdı.

NACİ’NİN AŞKINA KARŞILIK VERECEK

Aradan geçen uzun yılların ardından Naci’nin aşkına karşılık verecek olan Safiye heyecanlandırırken ev halkına yaptığı ‘Size bol sarımsaklı mantı yapayım’ teklifi herkesi şaşırtır. Gülben’in ‘Onu yapmak yıllar sürer’ demesi Safiye’yi durduramaz ve kısa sürede mantıyı açmış olur.

SAFİYE’DEN İNCİ’YE ZEYTİN DALI

Safiye hazırladığı mantıdan İnci’ye de götürür ve zeytin dalı uzatmış olur. Safiye, İnci’ye ‘Zehir koymadım korkma. Kilo alırım diye korkuyorsan Han zaten kilolu sever. Daha önceki kız arkadaşı da balık etliydi gayet dolgundu’ der. Sabah ise herkesten önce uyanan Safiye hazırladığı kahvaltıyla da ailesini bir kez daha şoke ediyor.

SONUNDA ANNESİNİ SUSTURDU

Masumlar Apartmanı 15. yeni bölüm fragmanında ise en dikkat çeken sahne Naci'nin aşkına karşılık veren Safiye’nin yanına gelen annesinin hayalini susturarak kendisini üzmesine izin vermiyor.