Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan mürekkep lekesi çıkartıcı tarif

TRT1'in sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola büyük beğeni topluyor. Dizideki Safiye karakteri temizlik takıntısı olan biri olduğu için, Ezgi Mola’nın takipçileri de temizlik ile ilgili merak ettikleri soruları ünlü oyuncuya soruyorlar. Ezgi Mola'dan mürekkep lekesi çıkartıcı tarif geldi...

Güzel oyuncuya gelen sorulardan biri de mürekkep lekesi sorusu oldu.

"Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi.

Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Masumlar Apartmanı dizisi konusu gerçek bir hayat hikayesini ele alıyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlanan dizide Ezgi Mola, Safiye karakterine hayat veriyor.

Dizi, erkek kardeşi ve korumacı dedesi ile beraber yaşayan İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah) hayatının bir kaza sonucu değişmesi ve kazada Han (Birkan Sokullu) ile karşılaşmasını ele alıyor.

Han’ın ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizar) takıntı hastalıklarına sahip. Ablaların en büyük korkusu kardeşleri Han’ı kaybetmek. Her şeye rağmen İnci ve Han’ın aşkının ne kadar sürebileceği merak ediliyor.