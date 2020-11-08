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  • Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola sette çok mutlu
08 Kasım 2020 Pazar 14:00 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola sette çok mutlu

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola sette çok mutlu

Güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Ezgi Mola, 'Biz çok mutluyuz sette zaten işin başından çok başarılı olacağına inanıyordum' dedi.

Ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Alper Saldıran ve Metin Coşkun ile başrolünü paylaştıkları ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin başarısı hakkında konuştu.

Mola, “Biz çok mutluyuz sette zaten işin başından çok başarılı olacağına inanıyordum. Ama bu kadar güzel sonuçlarını almak da bizi ayrıca mutlu etti. Seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor” dedi.

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