Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola sette çok mutlu

Ünlü ve güzel oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülendi.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Alper Saldıran ve Metin Coşkun ile başrolünü paylaştıkları ‘Masumlar Apartmanı’ dizisinin başarısı hakkında konuştu.

Mola, “Biz çok mutluyuz sette zaten işin başından çok başarılı olacağına inanıyordum. Ama bu kadar güzel sonuçlarını almak da bizi ayrıca mutlu etti. Seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor” dedi.