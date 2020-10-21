Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola paylaştı beğeni yağdı!

TRT1'in yeni sezona bomba gibi başlayan dizisi Masumlar Apartmanı büyük ilgi görüyor. Gerçek bir hikayeden senaryolaştırmış olması sebebi ile Masumlar Apartmanı dizisi izleyicileri daha çok etkiledi. Oyunculuk performansları da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İzleyicileri büyüleyen hikayenin tüm detayları merak ediliyor.

Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola’ya övgülerde bulunan hayranları, ünlü oyuncunun paylaştığı bir mesaj üzerine yorum üzerine yorum bıraktı.

Çaresizlik gerçekten kötü bir şey. TRT1 ekranında da anne ve babalarının günahını çeken çocukları izleyenler bu durumdan çok etkileniyor. Ezgi Mola da başarılı Safiye performansı ile göz dolduruyor.

“Çaresizlikten daha kötü bir şey yok şu hayatta! Allah kimseyi çaresiz bırakmasın” diye tweet atan Ezgi Mola’ya hayranları övgü dolu yorumlarla yanıt verdi.

İzleyicilerin yorumlarından bazıları şöyle: “İzlediğim en güzel bir dizi. Kaliteli ve gerçekten masumlar. Hep büyüklerin, anne ve babaların yükünü ileride çocukları yaşıyor. Harikasın, seviliyorsun Ezgi Mola.”

“Safiye’yi izlemeye dayanamıyorum. Acaba bende mi rahatsızım. Ezo sen nasıl bir mükemmelsin.”

“Oscar’lık oyuncusun Ezgi Mola. Çok seviyoruz seni.”