  • $7,6898
  • 9,097
  • 467.88
  • 1286.91
  • Haberler
  • Magazin
  • Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola karakterden çıkamıyor
13 Kasım 2020 Cuma 16:27 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola karakterden çıkamıyor

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola karakterden çıkamıyor

'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntısı bir karakter olan Safiye'ye hayat veren ve performansıyla adından sık sık söz ettiren oyuncu Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına da zaman zaman yanıt veriyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.

<p>Peki, ikinci el otomobil piyasasında son durum ne? Güvenli ödeme sistemi piyasayı nasıl etkileyec

İkinci elde yeni dönem… Alım-satımlarda nelere dikkat edilmeli?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Toprağın buz tuttuğu Erzurum'da kış öncesi mezar yeri açma çalışmaları sürüyor

Kilo verdiren 5 baharat

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.