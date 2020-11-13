13 Kasım 2020 Cuma 16:27 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola karakterden çıkamıyor
'Masumlar Apartmanı' dizisinde temizlik takıntısı bir karakter olan Safiye'ye hayat veren ve performansıyla adından sık sık söz ettiren oyuncu Ezgi Mola, Twitter'dan takipçilerinin temizlik sorularına da zaman zaman yanıt veriyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, bir takipçisinin, "Ezgi Hanım mürekkep lekesini nasıl çıkartabilirim?" sorusuna, "Karbonat, soda, sirke ve bulaşık deterjanı karıştırın. Azıcık da su sürün bakalım. Her lekeye birebirdir. Ben çok yaptım" cevabını verdi. Mola'ya teşekkür eden takipçisi, "Sayende dayak yemekten kurtulacağım" karşılığını verdi.