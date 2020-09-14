Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola içinizi parçalayacak. Ezgi Mola, TRT 1'in yeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı'nda canlandıracağı Safiye karakteriyle, sekiz yıl sonra televizyon izleyicisinin karşısına çıkmış olacak. Dr.Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanan gerçek bir öykü izleyicilerle 15 Eylül Salı akşamı buluşacak.

Ezgi Mola içinizi parçalayacak!

Canlandıracağı ‘temizlik takıntılı’ Safiye karakterinden bahseden Ezgi Mola, “Keşke o yüklerden kurtarabilsem seni” dedi. Mola; gerçek hayatta Safiye karakteri karşısında olsa, ona, “seni anlıyorum” deyip sarılacağını ekledi.





EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.

Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir. Ezgi Mola 1.63 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.

Ezgi Mola, TRT 1'in yeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı'nda canlandıracağı Safiye karakteriyle, sekiz yıl sonra televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak.