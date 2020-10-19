Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola büyük tüyo verdi!

TRT1'in yeni sezona bomba gibi başlayan dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat veren Ezgi Mola yeni bölüm için büyük tüyo verdi. Bu hafta yani yarın (20 Ekim Salı) 6. bölümü yayınlanacak olan dizi, muhtemelen bugüne kadar izlediklerinizden daha sarsıcı anlara sahne olacak.

Zira hem geçmişin izlerinde Safiye, Neriman, Gülben ve Han’ın annelerinin daha ne kadar acı travmalara sebep olduğunu öğreneceğiz, hem de Han’ın bir başka tarafı daha ortaya çıkacak.

Han karakteri zaten bir kaç bölümdür sanıldığının aksine bir kişilik olduğunun işaretlerini veriyordu. Ailenin içindeki travmatik kişilik olarak Safiye ön plana çıksa da Han’ın durumu daha vahim gibi! Zira Safiye, daha çok temizlik takıntısına düşmüş durumda ama Han’ın şiddetle ilgili ciddi problemleri var.

Bu hafta yayınlanacak olan 6. bölümün tanıtımı izleyiciyi zaten çok trajik ve şaşırtıcı anlara götüreceğinin bir kanıtı oldu ama dizide Safiye karakterini oynayan Ezgi Mola’nın yaptığı paylaşımda da görüldüğü üzere, sarsıcı bir bölüm özleyenleri bekliyor.

Ezgi Mola’nın “Bu bölüm inanılmaz, söyleyeceklerim bu kadar” diyerek çok fazla bilgi vermese de önemli bir tüyo verdiği görülmekte aşağıdaki paylaşımında.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanıtımda İnci ile evlendiğini öğrenen babasının Han’a alttan alta şantaj yapmaya çalışması, beklenmedik olaylara sebep olacak gibi duruyor! Han’ın aracının bagajındaki adamın, İnci’nin babası olduğu tahminleri yapılırken, öldürdü mü, yoksa dövdü mü tam bilinmiyor ama herkes merakta. Bu arada annesinin çocukken Han’a yaptıklarının da gün yüzüne çıktığı o anlar, izleyenleri dehşete düşürecek.



