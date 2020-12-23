Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'i bir de böyle görün

Başarılı oyuncu Gizem Katmer, TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde rol alıyor. Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış bir genç kız olan Neriman karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.



Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer'in Instagram paylaşımları ise gündeme geldi. Güzel oyuncunun hayranları sosyal medya hesabını yakın markaja aldı. Gizem Katmer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara hayranları tarafından beğeni yağdırıyor.

Gizem Katmer, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Masumlar Apartmanı dizisinde en zorlandığı sahnenin küvet sahnesi olduğunu 'Zorlandığım sahneler, bana daha fazla keyif veriyor' sözleriyle anlatmıştı.

İşte Gizem Katmer'in dikkat çeken Instagram paylaşımları...