Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir, kaç yaşında? Neriman'ın hastalığı ne?

Gizem Katmer'in canlandırdığı Neriman karakterinin hikayesi merak ediliyor. Oyuncu Gizem Katmer Masumlar Apartmanı'nda Neriman rolünü canlandırmaktadır. Neriman ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır. Neriman'ın hastalığı ise şaşırtıcıdır. Peki Neriman kendine neden zarar veriyor?' Oyuncu Gizem Katmer kimdir? İşte ailesiyle özgürlüğü arasında kalan Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı ve oyuncu Gizem Katmer hakkında merak edilenler...



NERİMAN'IN HASTALIĞI NE?

Masumlar Apartmanı Neriman kendine zarar vermesiyle biliniyor. Okulda hoşlandığı çocuğun notunu ablası bulur ve kızar. Daha sonra Neriman kendine zarar verir. İkinci zarar verme olayı ise komşunun oğlunun verdiği keki yiyip ablasının kızmasıdır. Neriman bu yaraları vücudunun görünmeyecek yerlerine değil de görünen bileklerine yapması ise aslında abisi görsün ve bir şeyler yapsın diye bir yardım çığlığı.

İlk bölümde diğerlerine göre daha normal bir ruh haline sahip görünen astım hastası bir karakteri canlandıran Masumlar Apartmanı sakini Neriman aslında mazoşist bir yapıya sahip, ev içerisinde yaşadığı büyük gerilimin izleri kollarında açıkça görülen Neriman strese girdikçe kollarını yara açana kadar kaşıyıp üstüne kolonya döküyor ve canının yanmasından zevk alıyor tıp literatüründe mazoşizm olan bu rahatsızlık ilerleyen bölümlerde Neriman'ın başına çok dert açacak gibi görünüyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN NERİMAN'I GİZEM KATMER KİMDİR?

Neriman, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmıştır.

Gizem Katmer 1998 yılında İstanbul ilimizde dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’de eğitimini Sahne Sanatları-Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Perdesiz Performans Oyunculuk atölyesinde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır.

2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat veriyor.