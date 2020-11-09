Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın değişen imajı şaşkına çevirdi

Güzel oyuncu aslında imaj değişikliğine kendisi de çok şaşırıyor. Şimdilerde daha sarı kısa saçlı ve kıvırcık halleri ile görmeye alıştığımız ünlü oyuncu, o zamanlar ise uzun siyah saçları ile çok farklı bir görüntüye sahip.

Adeta bir zaman tüneli yaşatan bu fotoğrafa mesaj yazan oyuncu, hem arkadaşına olan sevgisini ve özlemini ifade etti hem de saçlarına gönderme yaptı.

Farah Zeynep Abdullah, “Ve biz saçımıza ne yaptık? Yılların geçtiğine inanamıyorum” diyerek eski hallerinden bugünlere büyük bir değişim geçirdiğini de dile getirdi.

Birçok hayranı saçlarının bu haline ve imajına inanamadığını belirten yorumlar yaptı. Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini başarıyla canlandıran oyuncu, güzelliği ile de hayranlarını fazlasıyla etkiliyor.