20 Kasım 2020 Cuma 15:13 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın bu pozu mest etti!
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu ile takipçilerini mest etti. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah Elle Türkiye dergisine özel pozlar verdi.
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermekte olan Farah Zeynep Abdullah halinden son derece memnun. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Elle Türkiye dergisine özel pozlar veren oyuncu, yeni bir fotoğrafını daha yayınladı. Fransızca olarak, “Sonra dans ederiz” notunu bırakan Farah Zeynep Abdullah, bu haliyle takipçilerini adeta mest etti.