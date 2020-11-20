Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın bu pozu mest etti!

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat vermekte olan Farah Zeynep Abdullah halinden son derece memnun. Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Elle Türkiye dergisine özel pozlar veren oyuncu, yeni bir fotoğrafını daha yayınladı. Fransızca olarak, “Sonra dans ederiz” notunu bırakan Farah Zeynep Abdullah, bu haliyle takipçilerini adeta mest etti.

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın o pozu: