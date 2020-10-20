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  • Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın babası ile fotoğrafına beğeni yağdı
20 Ekim 2020 Salı 10:26 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın babası ile fotoğrafına beğeni yağdı

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın babası ile fotoğrafına beğeni yağdı

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündeme geliyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah babası ile fotoğrafını paylaştı beğeni yağdı.

Masumlar Apartmanı dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu babası ile fotoğrafını paylaştı ve beğeni yağdı.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak sosyal medya hesabından babası ile paylaşımda bulundu. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah babasının doğum günü kutladığı paylaşıma duygusal bir de not düştü.

İşte o paylaşım;

Farah Zeynep Abdullah paylaşımına "Canım babam, ne olursa olsun yanımda olan, başımın dimdik durmasının en büyük sebebi, müziğimin kaynağı, hayatımın mimari, ailemizin yaramazı, iyi ki doğdun. Senin kızın olduğum için hep şükrediyorum. sen hep beni böyle öp. Seni çok seviyorum, nice sağlıklı, huzurlu yaşlara" notunu düştü.

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