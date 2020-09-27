Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı!

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı. Güzel oyuncu, anneannesinin doğum gününde mumları yakarken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı.

Genç oyuncunun anneannesine benzerliği ise dikkat çekti. Anneannesi Saadet Demiriz’in 83. yaşını birlikte kutlayan oyuncunun ne kadar heyecanlı olduğu da fotoğraflarda görülüyor. İşte oyuncunun yaptığı son paylaşım.

Bu da anneannesinin instagram’da yaptığı bir paylaşım…