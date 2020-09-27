  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı!
27 Eylül 2020 Pazar 08:56 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı!

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı!

TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nında canlandırdığı İnci rolüyle büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girmiş ve sette kendisine küçük bir sürpriz yapılmıştı. Genç oyuncu, bu kez de anneannesinin doğum gününde mumları yakarken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı.

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı. Güzel oyuncu, anneannesinin doğum gününde mumları yakarken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı.

Genç oyuncunun anneannesine benzerliği ise dikkat çekti. Anneannesi Saadet Demiriz’in 83. yaşını birlikte kutlayan oyuncunun ne kadar heyecanlı olduğu da fotoğraflarda görülüyor. İşte oyuncunun yaptığı son paylaşım.

Bu da anneannesinin instagram’da yaptığı bir paylaşım…

Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki o

Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Fuhuş için gizli geçit yapmışlar

Hangi burçları şanslı bir gün bekliyor? 27 Eylül günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.