27 Eylül 2020 Pazar 08:56 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı!
TRT'nin yeni dizisi Masumlar Apartmanı'nında canlandırdığı İnci rolüyle büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girmiş ve sette kendisine küçük bir sürpriz yapılmıştı. Genç oyuncu, bu kez de anneannesinin doğum gününde mumları yakarken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı.
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği İnci karakteri ile büyük beğeni toplayan Farah Zeynep Abdullah ve anneannesinin benzerliği şaşırttı. Güzel oyuncu, anneannesinin doğum gününde mumları yakarken çekilen bir fotoğraflarını paylaştı.
Genç oyuncunun anneannesine benzerliği ise dikkat çekti. Anneannesi Saadet Demiriz’in 83. yaşını birlikte kutlayan oyuncunun ne kadar heyecanlı olduğu da fotoğraflarda görülüyor. İşte oyuncunun yaptığı son paylaşım.
Bu da anneannesinin instagram’da yaptığı bir paylaşım…