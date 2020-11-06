06 Kasım 2020 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Kazdağları'nda poz verdi!
TRT1'in sevilen ve Salı akşamları yayınlanmakta olan dizisi Masumlar Apartmanı'nda öne çıkan isimlerden birisi de Farah Zeynep Abdullah. İnci karakterini başarıyla canlandıran oyuncu, ekran başındaki izleyicileri etkileyen performansı ile çok konuşuluyor. Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah Kazdağları'nda poz verdi...
Farah Zeynep Abdullah dizinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Oyuncu, kendi hayatı için bir ilke imza attı. Elle Türkiye dergisi için Kaz Dağları’na giden ve ilk defa bir çekimde yer alan oyuncu, kendisini oraya ait gibi hissettiğini dile getirdi.
İşte Farah Zeynep Abdullah’ın Elle Türkiye için çıktığı büyük deneyim ve anılar biriktirdiği o çekimlerle ilgili mesajı:
“İlkleri yaşadığım bir çekim yaptık.. İlk defa Kaz Dağları’na gittim, ilk defa bir çekimde sanki hep oraya aitmişim gibi hissettim, ilk defa yolun sonu neresi düşünmeden çok eğlenceli bir ekiple dağ bayır tırmandık. Ve ilk defa hakkımda yazılmış bir yazıyı okurken gözlerim doldu..'