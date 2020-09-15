15 Eylül 2020 Salı 10:38 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah güzelliğiyle büyülüyor
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah güzelliğiyle büyülüyor. Bugün başlayacak olan yeni dizide seyiricisi ile buluşacak olan Farah Zeynep Abdullah güçlü bir kadın karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle başroller arasında yer alıyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah güzelliğiyle büyülüyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'nda güçlü bir kadın karakterini canlandıracak.
“Yaşadığı acılarla olgunlaşmış çok ince bir ruh”…
Karakteri hakkında konuşan Farah Zeynep Abdullah, İnci’nin kendi hayatını kimseye muhtaç olmadan idare edebilen, duygusal olduğu kadar da mantıklı bir kadın olduğunu belirtti.
Çevresindeki herkesin hayatını düzene sokmaya çabalayan ve dolayısıyla herkesin hayatında İnci gibi biri olmasını isteyeceğini dile getiren Farah Zeynep Abdullah, İnci’yi çok sevdiğini ekledi.