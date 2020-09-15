Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah güzelliğiyle büyülüyor

Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah güzelliğiyle büyülüyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'nda güçlü bir kadın karakterini canlandıracak.

“Yaşadığı acılarla olgunlaşmış çok ince bir ruh”…

Karakteri hakkında konuşan Farah Zeynep Abdullah, İnci’nin kendi hayatını kimseye muhtaç olmadan idare edebilen, duygusal olduğu kadar da mantıklı bir kadın olduğunu belirtti.

Çevresindeki herkesin hayatını düzene sokmaya çabalayan ve dolayısıyla herkesin hayatında İnci gibi biri olmasını isteyeceğini dile getiren Farah Zeynep Abdullah, İnci’yi çok sevdiğini ekledi.