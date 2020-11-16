16 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Aşık olamıyorum!
"Masumlar Apartmanı" dizisiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son dönemde adı farklı isimlerle anılan Farah Zeynep Abdullah, aşk hayatından yana dertli.
Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenildi.
Abdullah, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.