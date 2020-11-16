Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Aşık olamıyorum!

Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşlarına yoğun iş hayatı nedeniyle istediği gibi bir ilişki yaşayamamaktan yakındığı ve uzun zamandır kimseye âşık olamadığını söylediği öğrenildi.

Abdullah, geçen gün de Murat Boz’la ilişki yaşayıp yaşamadığını soran muhabirlere “Öyle bir şey yok. Bir şey olsa saklamam zaten. Hayatımda biri olsa neden saklayayım?” demişti.