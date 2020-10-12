Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu’ya dizi iyi geldi. TRT1'in sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Dizide Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi başrolde bulunuyor.Ünlü oyuncu, etkili bir performans sergiliyor ve dizinin başarısında da önemli bir pay sahibi.

Sevdiği bir işi yapmanın keyfini yaşayan oyuncu Masumlar Apartmanı hakkında yaptığı açıklamada,

'Sevdiğimiz bir işi yapıyoruz. En kıymetlisi bu bence. Seyircinin beğenmesi, ortak noktada buluşuyor olmamız çok güzel bir şey. Mutluyuz yani' diye konuştu.

Dizinin setinde tüm ekibin enerjisinin yüksek olduğu ve çok iyi anlaştıkları gelen bilgiler arasında.Birkan Sokullu da sözleriyle bunu doğruluyor.

Rol arkadaşlarına övgüde bulunan ünlü oyuncu, “Çok keyifli, çok kıymetli oyuncularla çalışıyorum. Çok kıymetli bir ekiple beraberim. Çok değerli insanlarla beğeniyorum. Çok keyifli çalışması. Tadını çıkartıyoruz yani bayağı emek harcıyoruz” ifadesini kullandı.