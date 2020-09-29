Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında? Birkan Sokullu nereli, boyu kaç?

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandırıyor. Küçük Sırlar, Hayat Şarkısı, Kurt Seyit ve Şura gibi projelerde yer alan Sokullu Masumlar Apartmanı dizisi ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi olan Birkan Sokullu mankenlik de yapmaktadır. Masumlar Apartmanı Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu ile ilgili merak edilenler sizlerle...



BİRKAN SOKULLU KİMDİR, NERELİ?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985’de İstanbul'da doğdu. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi alan Birkan Sokullu üniversitede okuduğu yıllarda aynı zamanda mankenlik yaptı. 2003'te katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü olan Sokullu, 2008'de Melekler Korusun isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile kamera karşısına geçti.

Hayat Şarkısı, Küçük Kadınlar, Melekler Korusun, Küçük Sırlar, Uçurum, Fatih ve Kurt Seyit ve Şura dizilerinde rol almıştır.

Birkan Sokullu, 13 Temmuz 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Aslı Enver ile evlendi ancak 26 Ağustos 2015 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Terazi burcudur.

Birkan Sokullu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Masumlar Apartmanı (Han) (Tv Dizisi)

2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)

2017 ­- Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi)

2017 ­- Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)

2016 ­- Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)

2014 ­- Kurt Seyt & Shura (Petro­ Borinsky) (TV Dizisi)

2013 ­- Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)

2012 ­- Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)

2010 -­ Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)

2008 -­ Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)

2008 ­- Elif (Mustafa) (TV Dizisi)

2008 -­ Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)