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  • Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar'la mutluluk pozu!
28 Kasım 2020 Cumartesi 16:34 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar'la mutluluk pozu!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan eşi Gürhan Altundaşar'la mutluluk pozu!

TRT1'in reyting rekotmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'la mutluluk pozu verdi, beğeni yağdı.

Son döndemde Masumlar Apartmanı dizisiyle gündem olan güzel oyuncu Merve Dizdar, Gülben karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kurdu. Dizdar, başarılı oyunculuğu ile sosyal medyada gündem oldu.

Merve Dizdar'ın eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli olan Dizdar, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar ile mutluluk pozu verdi. Eşiyle çok fazla görüntü vermeyen Dizdar'ın bu pozuna beğeni yağdı. Bir kullanıcının, "Çok başarılı bir oyuncusun. Yıllardır silikon güzellerinden gına geldi" yorumu dikkat çekti.

İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı:

<p>Editör: Duygu Gecü Yüzseven <a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com

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