Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan doğallık açıklaması: Kaşlarımı almam, saçımı boyamam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın paylaştığı dizi salı akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizide Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar çarpıcı açıklamalarda bulundu.



HİÇ SÜSLÜ BİR KIZ OLMADIM

Gösterdiği muhteşem oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar çekimler sırasında makyajsız görüntülendi. Dizdar yaptığı açıklamada: "Hiç süslü bir kız olmadım. Mesela kaşlarımı almam, saçımı boyamam... Bu maskülenlik değil, doğal olmaktan yanayım. Güzel değiliz diye oynamayalım mı? Yetenekliyiz sonuçta" ifadelerine yer verdi.