Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar'dan yeni yıl pozu

Son dönemin en popüler oyuncularından olan Merve Dizdar özel hayatıyla da merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programından Gürhan Altundaşar ile evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yeni yıl paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.



Merve Dizdar eşiyle verdiği poza 'Mutlu yıllar' notunu düştü. Ünlü çiftin yeni pozu binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.