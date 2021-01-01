01 Ocak 2021 Cuma 18:13 | Son Güncelleme:
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar'dan yeni yıl pozu
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar ve Çok Güzel Hareketler 2 programının başarılı oyuncularından Gürhan Altundaşar, yeni yıl için poz verdi. Merve Dizdar eşiyle olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü çiftin pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son dönemin en popüler oyuncularından olan Merve Dizdar özel hayatıyla da merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler 2 programından Gürhan Altundaşar ile evli olan Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar yeni yıl paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Merve Dizdar eşiyle verdiği poza 'Mutlu yıllar' notunu düştü. Ünlü çiftin yeni pozu binlerce beğeni alırken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.