Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar oyunculuk dersi veriyor!

Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları reyting sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmıyor. Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin hep gölgesinde kalan Gülben, yıllar önce annesinin ablasına çektirdiği acıları da bitirmek istiyor. Masumlar Apartmanı’nın Gülben'i Merve Dizdar izleyicilere adeta oyunculuk dersi veriyor.

Safiye, aynı annesi gibi kardeşine kendi yapılanı yapıyor… Gülben ise, “Senin bunlar kafanı kirletiyor, kurtaracağım seni” diyerek annesinin kıyafetlerini atıyor.

Safiye, “Onlar benim için çok kıymetli, annem onlar” diyerek karşı dursa da Gülben’in şu sözleri çok ağır: “Ne yaptıysam senden öğrendim. Bu kadar kötü olmayı sen öğrettin bana.”

Merve Dizdar’ın dizideki yükselen performansı ve Gülben karakterinin iyice öne çıkması da önemli bir ilerleme olarak dikkat çekiyor.

Sosyal medyada da Dizdar’ın başarısına yönelik yorumlar katlanarak devam ediyor. Bir izleyicinin şu sözlerine birçok kişi de destek verdi: “Bütün oyuncular çok iyi ama Gülben’i canlandıran Merve Dizdar resmen bu rol için yaratılmış. O bakışlar, mimikler, o ağlayış.. Resmen yaşıyor.”

Hep ablasının aşağılamaları ve baskısı altında altına kaçıran Gülben, şimdi üzerindeki ölü toprağını atıp, kendisini o evden kurtarmak istiyor. Evlenme hayali kuran Gülben’in bu çıkışı da izleyicileri fazlasıyla etkiliyor.



