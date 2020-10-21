Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar oyunculuğu şaha kaldırdı!

Mucize Doktor dizisinden kendi isteği dışında ayrılan Merve Dizdar için yapılan bu haksızlığın aslında oyuncuyu nasıl da güzel bir projeye taşıdığı da görülüyor. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile büyük beğeni toplayan Merve Dizdar oyunculuğu adeta şaha kaldırdı.

Merve Dizdar’ı ekranda Gülben olarak izleyenlerin yürekleri kalktı. Bir insan bu kadar mı karaktere kendisini verir, bu kadar mı gerçekçi oynar. Merve Dizdar izleyicileri Gülben olduğuna ikna eden bir performans ortaya koyuyor. Onu izlerken izleyiciler kendisini kaybediyor ve Gülben’in her hali yürekleri yakıyor.

Duyguları izleyiciye geçiren, Gülben ile izleyicinin empati yapmasını sağlayan Merve Dizdar, sosyal medyada da övgü üstüne övgü alıyor. İşte o mesajlardan bazılarını sizler için derledik.

“Bu ülkede Merve Dizdar diye bir kadın var.. Ve bence bütün dünyaya oyunculuk dersi veriyor.. ”

“Gülben’in ağlamaklı dolan gözlerinde sevilmeye layık görülmeyişinin kırgınlığı nasıl da birikmiş…”

“Merve Dizdar oyunculuğu şaha kaldırdın tüylerim diken diken şu an… Gülben’in çaresizliğini iliklerimize kadar hissettirdin…”