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  • Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar iki yıllık evli çıktı! Eşini duyan şaşırdı
13 Ekim 2020 Salı 14:00 | Son Güncelleme:

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar iki yıllık evli çıktı! Eşini duyan şaşırdı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar iki yıllık evli çıktı! Eşini duyan şaşırdı

Kısa süre önce TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede fenomen haline gelen "Masumlar Apartmanı" dizisinin Gülben'i Merve Dizdar, iki yıllık evli çıktı. Dizdar'ın eşinin ise "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının ünlü ismi olduğu öğrenildi.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren oyuncu Merve Dizdar performansıyla son günlerde çok konuşulmaya başladı. Rol aldığı son sinema filmi Eltilerin Savaşı ile dikkatleri çeken Merve Dizdar'ın özel hayatı da çok merak edilmeye başladı.

Merve Dizdar son dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili olarak, “Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre. Sonra Gülben’i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu.” açıklamasında bulunmuştu.

2 YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Masumlar Apartmanı'nın en sevilen karakterlerinden olan ve tek amacı evlenerek o apartmandan uzaklaşmak olan Gülben’i Merve Dizdar’in 2 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Merve Dizdar, 2018 yılında Çok Güzel Haraketler Bunlar 2'de 'Açın kapıyı' repliği ve 'Azeri Hoca' tiplemeleri ile büyük alkış alan oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenmişti.

Sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını paylaşan çifte takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağmakta...

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