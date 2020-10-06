Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar hakkında bilmedikleriniz

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar pek çok dizide, sinema filminde ve tiyatro oyununda rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz sezon Fox TV’nin Mucize Doktor dizisine asistan cerrah Damla karakteri ile gelip, izleyenleri de bir güzel gıcık etmişti.

Ancak dizinin ikinci sezonunda Merve Dizdar'a yer verilmedi. Merve Dizdar’ın diziden gönderilmesine anlam verilemedi. Ancak oyuncunun TRT’nin yeni ve iddialı dizisi Masumlar Apartmanı’nda rol alacağı öğrenildi. Dizinin çarpıcı hikayesi duyulmaya başlamış ve dikkatleri çekmişti ama Merve Dizdar’ın bu kadar ön plana çıkacağı pek düşünülmemişti.

Ezgi Mola’nın Safiye karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturduğu dizinin ilerleyen bölümlerinde Merve Dizdar’ın oynadığı Gülben ise gittikçe daha da çok dikkatleri çekiyor. Zira Merve Dizdar’ın başarılı ve güçlü oyunculuğu, Gülben’i silik bir karakterken, insanın içini acıtan hali de onu ön plana çıkarmakta.

Dizdar, Gülben karakteriyle ekranda adeta harikalar yaratıyor! Takıntılı ablasının gölgesinde kalmış silik bir karakteri oynuyor ama oyunculuğu o kadar güçlü ki izleyiciye her sahneyi yaşatıyor.

Merve Dizdar’ın “İyi ki ayrılmış Mucize Doktor’dan” dedirttiği bir süreç yaşanıyor. Oyunculuğunu çok daha fazla sergileme imkanı bulan Merve Dizdar’ın Netflix’te yayınlanan Gupse Özay’ın ‘Eltilerin Savaşı’ filminde de başarılı bir performans sergilediğini izleyenler takdir etmekte.

MERVE DİZDAR?

25 Haziran 1986 İzmir doğumlu olan oyuncu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuş ve sonrasında Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmış bir isim. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayan oyuncu, daha sonra Craft tiyatroya geçti ve pek çok oyunda rol aldı. Son olarak Ezgi Mola’nın da oynadığı Serenay Sarıkaya’nın başrolünde olduğu Alice Müzikali’nde de rol almaktaydı.

Mandıra Filozofu, Bir Ses Böler Geceyi, Yok Artık 2, Bir Aşk İki Hayat filmlerinde de oynayan oyuncu, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de, Kırgın Çiçekler, Beş Kardeş, Kertenkele ve Vatanım Sensin dizilerinde de oynadı.

Dizdar, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de oynayan Gürhan Altundaşar ile evli.